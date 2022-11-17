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Президент: Рассматриваем Восточное партнерство как возможность укрепления сотрудничества с ЕС

Президент: Рассматриваем Восточное партнерство как возможность укрепления сотрудничества с ЕС 16:07 "Мы должны рассмотреть, какие новые возможности связаны с программой Восточное партнерство. Азербайджан рассматривает эту программу и платформу не как сотрудничество между странами-членами, а как дополнительную возможность для укрепления сотрудниче
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 16:47
Президент: Рассматриваем Восточное партнерство как возможность укрепления сотрудничества с ЕС
Ильхам Алиев

Необходимо рассмотреть, какие новые возможности связаны с программой Восточное партнерство, Азербайджан рассматривает эту платформу не как сотрудничество между странами-членами, а как дополнительную возможность для укрепления сотрудничества с ЕС.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства.

"Мы должны рассмотреть, какие новые возможности связаны с программой Восточное партнерство. Азербайджан рассматривает эту программу и платформу не как сотрудничество между странами-членами, а как дополнительную возможность для укрепления сотрудничества с Европейским Союзом", - заявил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: Eastern Partnership program is additional opportunity to strengthen cooperation with EU
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz Şərq Tərəfdaşlığı proqramını Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün əlavə imkan hesab edirik"

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