Президент: Рассматриваем Восточное партнерство как возможность укрепления сотрудничества с ЕС

16:07 "Мы должны рассмотреть, какие новые возможности связаны с программой Восточное партнерство. Азербайджан рассматривает эту программу и платформу не как сотрудничество между странами-членами, а как дополнительную возможность для укрепления сотрудниче

Необходимо рассмотреть, какие новые возможности связаны с программой Восточное партнерство, Азербайджан рассматривает эту платформу не как сотрудничество между странами-членами, а как дополнительную возможность для укрепления сотрудничества с ЕС.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства.

"Мы должны рассмотреть, какие новые возможности связаны с программой Восточное партнерство. Азербайджан рассматривает эту программу и платформу не как сотрудничество между странами-членами, а как дополнительную возможность для укрепления сотрудничества с Европейским Союзом", - заявил президент Ильхам Алиев.