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Президент рассказал о сопротивлении, с которым столкнулся в связи с реализацией проекта Баку-Тбилиси-Карс

Президент рассказал о сопротивлении, с которым столкнулся в связи с реализацией проекта Баку-Тбилиси-Карс Президент рассказал о сопротивлении, с которым столкнулся в связи с реализацией проекта Баку-Тбилиси-Карс
Внешняя политика
28 января 2025 г. 16:01
Президент рассказал о сопротивлении, с которым столкнулся в связи с реализацией проекта Баку-Тбилиси-Карс

Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта, рассказал о трудностях, с которыми наша страна столкнулась при реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, глава государства в этой связи сказал: "Мы столкнулись с большим сопротивлением, когда хотели его реализовать. Сейчас я могу сказать об этом. Особенно возражали против этого Соединенные Штаты Америки. А причина опять же была в их проармянской политике, потому что считалось, что этот проект оставляет в стороне Армению. Поэтому на тогдашнее руководство Грузии Американским государством оказывалось очень серьезное давление, чтобы оно не дало согласие на это. Мы несколько лет вели переговоры с грузинской стороной и, наконец, смогли прийти к договоренности".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan highlights resistance faced during implementation of Baku-Tbilisi-Kars project
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Amerikanın Avropadakı müttəfiqləri Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yoluna çox böyük maraq göstərirlər"

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