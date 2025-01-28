Президент рассказал о сопротивлении, с которым столкнулся в связи с реализацией проекта Баку-Тбилиси-Карс

Президент рассказал о сопротивлении, с которым столкнулся в связи с реализацией проекта Баку-Тбилиси-Карс

Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам транспорта, рассказал о трудностях, с которыми наша страна столкнулась при реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, глава государства в этой связи сказал: "Мы столкнулись с большим сопротивлением, когда хотели его реализовать. Сейчас я могу сказать об этом. Особенно возражали против этого Соединенные Штаты Америки. А причина опять же была в их проармянской политике, потому что считалось, что этот проект оставляет в стороне Армению. Поэтому на тогдашнее руководство Грузии Американским государством оказывалось очень серьезное давление, чтобы оно не дало согласие на это. Мы несколько лет вели переговоры с грузинской стороной и, наконец, смогли прийти к договоренности".