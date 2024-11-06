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Президент рассказал на заседании Совета глав государств ОТГ о военном сотрудничестве между государствами-членами

Президент рассказал на заседании Совета глав государств ОТГ о военном сотрудничестве между государствами-членами Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) рассказал о военном сотрудничестве между государствами-членами.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 12:06
Президент рассказал на заседании Совета глав государств ОТГ о военном сотрудничестве между государствами-членами

Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) рассказал о военном сотрудничестве между государствами-членами.

Как сообщает Report, глава государства сказал:

"Учитывая нарастающие в настоящее время в мире угрозы большое значение имеет наше сотрудничество в области обороны, безопасности и оборонной промышленности. В последнее время расширилось сотрудничество между нашими правоохранительными органами и органами безопасности".

Подчеркнув, что проводятся военные учения с участием вооруженных сил наших стран, президент Азербайджана отметил, что обучение в наших военных учебных заведениях курсантов из братских стран является показателем взаимного доверия и дружбы.

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Версия на английском языке Azerbaijani President highlights military cooperation among member states at Meeting of OTS Council of Heads of State
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti TDT Dövlət Başçıları Şurasının iclasında üzv ölkələr arasındakı hərbi əməkdaşlıqdan danışıb

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