Президент рассказал на заседании Совета глав государств ОТГ о военном сотрудничестве между государствами-членами

Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) рассказал о военном сотрудничестве между государствами-членами.

Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) рассказал о военном сотрудничестве между государствами-членами.

Как сообщает Report, глава государства сказал:

"Учитывая нарастающие в настоящее время в мире угрозы большое значение имеет наше сотрудничество в области обороны, безопасности и оборонной промышленности. В последнее время расширилось сотрудничество между нашими правоохранительными органами и органами безопасности".

Подчеркнув, что проводятся военные учения с участием вооруженных сил наших стран, президент Азербайджана отметил, что обучение в наших военных учебных заведениях курсантов из братских стран является показателем взаимного доверия и дружбы.