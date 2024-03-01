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Президент: Расширение ЮГК и другие газовые проекты должны реализовываться таким образом, чтобы не нанести ущерб нашей главной цели

Президент: Расширение ЮГК и другие газовые проекты должны реализовываться таким образом, чтобы не нанести ущерб нашей главной цели Расширение Южного газового коридора и какие-либо другие газовые проекты должны реализовываться таким образом, чтобы не нанести ущерб нашей главной цели. Поскольку в Евросоюзе был и есть большой спрос на азербайджанский газ.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 13:16
Президент: Расширение ЮГК и другие газовые проекты должны реализовываться таким образом, чтобы не нанести ущерб нашей главной цели

Расширение Южного газового коридора и какие-либо другие газовые проекты должны реализовываться таким образом, чтобы не нанести ущерб нашей главной цели. Поскольку в Евросоюзе был и есть большой спрос на азербайджанский газ.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Подчеркнув, что многие страны обратились к Азербайджану за природным газом, шесть из них уже получают его, а с несколькими другими ведутся переговоры, глава государства отметил: "Потребность в газе есть. У нас же имеются ресурсы и инфраструктура. Мы считаем, что европейские финансовые институты должны основываться на реалистичном подходе в финансировании как минимум этого проекта. Он не должен оставаться в тени общеизвестных тенденций, выступающих против традиционных источников энергии. Конечно, мы все это видим. У нас активно ведется процесс перехода к "зеленой энергетике". Вместе с тем никто не должен забывать о том, что в ближайшие годы мир не сможет развиваться без традиционных источников энергии".

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Версия на английском языке President: 'Financing of expansion of SGC and any other project related to natural gas must be done in such way as not to undermine our main target'
Версия на азербайджанском языке Prezident: Cənub Qaz Dəhlizinin genişləndirilməsi və digər təbii qaz layihələri elə icra olunmalıdır ki, əsas hədəfimizə zərər dəyməsin

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