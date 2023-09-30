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Президент: Расширение сотрудничества с Китаем - один из главных приоритетов внешней политики Азербайджана

Президент: Расширение сотрудничества с Китаем - один из главных приоритетов внешней политики Азербайджана Расширение сотрудничества с Китаем - близким другом и надежным партнером - является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по вос
Внешняя политика
30 сентября 2023 г. 17:20
Президент: Расширение сотрудничества с Китаем - один из главных приоритетов внешней политики Азербайджана

Расширение сотрудничества с Китаем - близким другом и надежным партнером - является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, наше партнерство день ото дня обогащается новым содержанием.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

"Хотел бы с удовлетворением отметить, что в настоящее время наши двусторонние связи обладают широкой повесткой дня. Наше взаимовыгодное сотрудничество в экономической, торговой, транспортно-логистической, гуманитарной сферах, в области возобновляемой энергии и других направлениях имеет очень ясные и большие перспективы. В то же время наращивание объемов грузов, транспортируемых из Китая на Запад через Азербайджан, является очередным наглядным примером нашего успешного взаимодействия в рамках проекта "Пояс и путь", - говорится в письме.

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Версия на английском языке President: Expanding cooperation with China is one of Azerbaijan’s top foreign policy priorities
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Çinlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetlərindəndir"

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