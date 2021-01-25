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Президент: Успешно идут работы, связанные с электростанциями "Ордубад" и "Маразад"

Президент: Успешно идут работы, связанные с электростанциями "Ордубад" и "Маразад" "Новые возможности, связанные с новой ситуацией в регионе, безусловно, открывают широкие двери для сотрудничества для частных инвесторов, а также государственных структур. В настоящее время на стадии обсуждения находятся новые транспортные связи. Несомнен
Внешняя политика
25 января 2021 г. 19:26
Президент: Успешно идут работы, связанные с электростанциями Ордубад и Маразад
Президент Ильхам Алиев

"Новые возможности, связанные с новой ситуацией в регионе, безусловно, открывают широкие двери для сотрудничества для частных инвесторов, а также государственных структур. В настоящее время на стадии обсуждения находятся новые транспортные связи. Несомненно, наше сотрудничество по Худаферинскому водохранилищу и дальнейшие планы по строительству электростанции уже находятся в очень активной фазе".

Как сообщает Report, об этом 25 января в ходе приема министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Надеюсь, что в предстоящие несколько лет мы сможем завершить этот проект и обеспечить обе стороны новым производством электроэнергии. Также успешно идут работы, связанные с проектом, о котором мы договорились на высоком уровне несколько лет назад, – по электростанциям "Ордубад" и "Маразад". Таким образом, у нас широкая повестка дня. Кроме того, надеюсь, что в скором времени состоится церемония закладки фундамента нового моста над рекой и многие другие вопросы.

У нас много вопросов для обсуждения. В первую очередь я хочу отметить, что высоко оцениваю наши двусторонние связи, их уровень, темпы развития, достижения и новые планы. Конечно, мы будем очень рады видеть иранские компании среди компаний, которые будут участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий. Это естественно, потому что, как я уже сказал, нашими партнерами будут только дружественные страны. Конечно, у иранских компаний есть такие преимущества, как близкое расположение к нам, логистика и большой опыт. Таким образом, господин министр, еще раз добро пожаловать", - сказал президент.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Ordubad-Maraza power station project moves successfully
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ordubad və Marazad elektrik stansiyaları ilə bağlı işlər uğurla gedir"

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