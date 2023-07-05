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Президент: В период председательства в ДН Азербайджан решительно защищал интересы стран-участниц

Президент: В период председательства в ДН Азербайджан решительно защищал интересы стран-участниц Работаем над организацией платформы Движения неприсоединения для женщин.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:11
Президент: В период председательства в ДН Азербайджан решительно защищал интересы стран-участниц

Работаем над организацией платформы Движения неприсоединения для женщин.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на открытии заседания министров координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

По словам главы государства, институциональное развитие Движения, а именно создание Парламентской сети Движения неприсоединения и Молодежной организации Движения неприсоединения в 2021 и 2022 годах соответственно, стало еще одним достижением председательства Азербайджана.

"В настоящее время мы также работаем над созданием женской платформы Движения неприсоединения. Благодаря этим шагам, направленным на обеспечение институциональной устойчивости, мы, несомненно, оставим успешное наследие будущим председателям", - добавил глава государства.

Президент отметил, что во время своего председательства в Движении неприсоединения Азербайджан решительно защищал справедливость и международное право, а также законные интересы государств-членов в соответствии с Бандунгскими принципами.

Напомнив, что единогласным решением стран-членов Движения неприсоединения Азербайджан принял председательство организацией на 2019-2022 годы, глава государства отметил: "Когда международное сообщество оказалось в замешательстве относительно борьбы с пандемией COVID-19, именно Движение неприсоединения консолидировало глобальные усилия по противодействию этому беспрецедентному вызову".

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Версия на английском языке President: The NAM Azerbaijani chairmanship vigorously protected legitimate interests of member states
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi dövründə üzv ölkələrin qanuni maraqlarını qətiyyətlə qoruyub"

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