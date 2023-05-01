Президент: Проведенный в Узбекистане референдум - важный шаг, направленный на развитие братской страны

Проведенный в Узбекистане референдум является важным шагом, направленным на всестороннее развитие братской страны и укрепление демократии.

Проведенный в Узбекистане референдум является важным шагом, направленным на всестороннее развитие братской страны и укрепление демократии.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, принимая председателя правления Акционерного общества Узбекистана "Узавтосаноат" Улугбека Розукулова.

Попросив передать президенту Шавкату Мирзиёеву поздравления по случаю успешного проведения референдума в Узбекистане, глава государства отметил, что этот референдум является выражением доверия народа курсу, проводимому президентом Узбекистана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность договоренностей, достигнутых во время встреч с узбекским коллегой, в том числе работы, проводимой в сфере автомобилестроения, с точки зрения расширения сотрудничества.