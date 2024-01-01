О нас

Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию

Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на "зеленую" энергию Наш международный авторитет растет день ото дня. В декабре все страны мира приняли единогласное решение о проведении в Азербайджане крупнейшей в мире международной конференции – в следующем году в Азербайджане будет проведена СОР29. Это – большое уважение
Внешняя политика
1 января 2024 г. 00:03
Президент: Проведение в следующем году в Азербайджане СОР29 является высокой оценкой нашего перехода на зеленую энергию
Президент Ильхам Алиев

Наш международный авторитет растет день ото дня. В декабре все страны мира приняли единогласное решение о проведении в Азербайджане крупнейшей в мире международной конференции – в следующем году в Азербайджане будет проведена СОР29. Это – большое уважение и симпатия, проявленные к нам мировой общественностью, в то же время высокая оценка нашего перехода на "зеленую" энергию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что переход на "зеленую" энергию является для нашей страны приоритетным вопросом, глава государства сказал: "На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в ближайшие несколько лет в Азербайджане будут созданы возобновляемые виды энергии, энергетические источники мощностью 10 тысяч мегаватт, Азербайджан и в этой сфере войдет в число мировых лидеров. Конечно, проведение в Азербайджане СОР29 – международной конференции, посвященной изменению климата, еще раз наглядно демонстрирует наши успехи в этой области".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: COP29-un gələn il Azərbaycanda keçirilməsi bizim yaşıl enerjiyə keçidimizə olan böyük qiymətdir

Самое читаемое

В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50
В Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
ФотоВ Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
25 декабря 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi