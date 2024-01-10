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Президент: Принятие трехстороннего Заявления на тех условиях, было нашим большим политическим успехом

Президент: Принятие трехстороннего Заявления на тех условиях, было нашим большим политическим успехом Принятие трехстороннего Заявления, принятие на тех условиях, считаю, было нашим большим политическим успехом
Внешняя политика
10 января 2024 г. 20:24
Президент: Принятие трехстороннего Заявления на тех условиях, было нашим большим политическим успехом

Принятие трехстороннего Заявления, принятие на тех условиях, считаю, было нашим большим политическим успехом.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства отметил, что, конечно, если бы Шуша не была освобождена от оккупации, то мы не смогли бы добиться включения этих условий в заявление. "То есть наша Победа, то, что мы были сильными, позволили нам включить в него даже те условия, которые не относились к этому вопросу, в частности, связанные с Зангезурским коридором", - добавил президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Üçtərəfli Bəyanatın o şərtlərlə qəbul edilməsi bizim böyük siyasi uğurumuzdur"

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