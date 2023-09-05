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Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений

Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений 5 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 11:56
Президент принял спецпредставителя МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений

5 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя министерства иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.

Как сообщает Report, на встрече были обсуждены ситуация в регионе, открытие дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.

Глава государства довел до внимания, что, несмотря на приглашение представителей армянского населения Карабахского региона Азербайджана в Баку и другие города нашей страны для проведения обсуждений по вопросам реинтеграции, они отказались от этого.

Игорь Ховаев заявил, что Россия и впредь будет продолжать усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечению устойчивого мира в регионе.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives Russian MFA special representative for normalization of Azerbaijan-Armenia relations
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rusiya XİN-in Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib

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