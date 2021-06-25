Президент принял глав МИД Румынии, Австрии, Литвы и делегацию ЕС

25 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял прибывших с визитом в Азербайджан на основе мандата верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля министра иностранных дел Румынии Бо

25 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял прибывших с визитом в Азербайджан на основе мандата верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и делегацию Европейского Союза.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.