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Президент принял глав МИД Румынии, Австрии, Литвы и делегацию ЕС 

Президент принял глав МИД Румынии, Австрии, Литвы и делегацию ЕС  25 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял прибывших с визитом в Азербайджан на основе мандата верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля министра иностранных дел Румынии Бо
Внешняя политика
25 июня 2021 г. 14:21
Президент принял глав МИД Румынии, Австрии, Литвы и делегацию ЕС 
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25 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял прибывших с визитом в Азербайджан на основе мандата верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Джозефа Бореля министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и делегацию Европейского Союза.

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Rumıniya, Avstriya və Litvanın XİN başçısını və Aİ-nin nümayəndə heyətini qəbul edib

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