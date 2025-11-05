Президент принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы
Внешняя политика
- 05 ноября, 2025
- 11:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию руководителей организаций-членов Арабской координационной группы.
Об этом Report сообщили в пресс-службе главы государства.
