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Президент Азербайджана принял члена Бюро Высшего совета партии "Единая Россия"

Президент Азербайджана принял члена Бюро Высшего совета партии "Единая Россия" 21 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена Бюро Высшего совета партии "Единая Россия”, заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным вопросам Андрея Климова.
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 13:57
Президент Азербайджана принял члена Бюро Высшего совета партии Единая Россия

21 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена Бюро Высшего совета партии "Единая Россия”, заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным вопросам Андрея Климова.

Как сообщает Report, гость поздравил президента Ильхама Алиева с важными достижениями и успехами, достигнутыми Азербайджаном за последние годы, и 30-летним юбилеем создания партии "Ени Азербайджан".

Глава государства поблагодарил за теплые слова и поздравления.

В ходе беседы отмечено, что азербайджано-российские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем расширении связей.

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Версия на английском языке President receives member of Bureau of Supreme Council of United Russia Party
Версия на азербайджанском языке Prezident Rusiyanın “Yedinaya Rossiya” Partiyasının Ali Şurası Bürosunun üzvünü qəbul edib

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