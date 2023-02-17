О нас

Президент пригласил компании, входящие в Восточногерманскую бизнес-ассоциацию, совершить визит в Азербайджан

Президент пригласил компании, входящие в Восточногерманскую бизнес-ассоциацию, совершить визит в Азербайджан В Азербайджане проведены реформы в различных областях, в том числе в налоговой и таможенной сферах, созданы инвестиционная привлекательность для иностранных инвесторов.
Внешняя политика
17 февраля 2023 г. 14:23
Президент пригласил компании, входящие в Восточногерманскую бизнес-ассоциацию, совершить визит в Азербайджан

В Азербайджане проведены реформы в различных областях, в том числе в налоговой и таможенной сферах, созданы инвестиционная привлекательность для иностранных инвесторов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом в рамках визита в Мюнхен.

Глава государства также проинформировал о предпринимаемых шагах по созданию в нашей стране зоны свободной торговли, расширению логистических и транспортных возможностей, подчеркнул, что в Азербайджане имеются широкие возможности для деятельности немецких компаний, пригласил компании, входящие в Восточногерманскую бизнес-ассоциацию, совершить ознакомительный визит в нашу страну.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания собеседника, что имеются широкие возможности для участия немецких компаний в восстановительной и строительной работе на освобожденных от оккупации территориях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev invites German companies to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Almaniya şirkətlərini Azərbaycana səfərə dəvət edib

Самое важное

Военная прокуратура: 12 виновных в совершении геноцида в Гарадаглы объявлены в международный розыск
Военная прокуратура: 12 виновных в совершении геноцида в Гарадаглы объявлены в международный розыск
17 февраля 2023 г. 13:02
Обнародован объем помощи, направленной МЧС Азербайджана в Турцию
Обнародован объем помощи, направленной МЧС Азербайджана в Турцию
17 февраля 2023 г. 10:47
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
Президент Азербайджана поздравил литовского коллегу
16 февраля 2023 г. 11:46
По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
16 февраля 2023 г. 10:06
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
ФотоПо указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью
15 февраля 2023 г. 18:46
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
Число погибших при землетрясении в Турции граждан Азербайджана выросло до 10
15 февраля 2023 г. 12:04
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
14 февраля 2023 г. 23:20
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Сан-Марино
14 февраля 2023 г. 15:00
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
ФотоCостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 20:45
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi