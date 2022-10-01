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Президент: Придаем особое значение азербайджано-китайским отношениям

Президент: Придаем особое значение азербайджано-китайским отношениям 11:06
Внешняя политика
1 октября 2022 г. 11:16
Президент: Придаем особое значение азербайджано-китайским отношениям

Азербайджан придает особое значение азербайджано-китайским отношениям, основанных на исторических традициях.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 1 октября - Дня образования КНР.

"Мы придаем особое значение азербайджано-китайским связям, опирающимся на исторические традиции. Хочу с удовлетворением отметить, что за тридцать лет, прошедших с момента установления наших дипломатических отношений, дружественные связи между нашими странами, сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, динамично развиваясь, достигли уровня стратегического партнерства.

Мы высоко оцениваем поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Азербайджан также всегда однозначно поддерживал суверенитет и территориальную целостность вашей страны", - говорится в послании.

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Версия на английском языке President: 'We attach particular significance to Azerbaijan-China relations that enjoy historical traditions'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz tarixi ənənələrə əsaslanan Azərbaycan-Çin əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət veririk"

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