Президент: При согласии Армении, руководители соответствующих структур могут провести двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии

Сегодня несколько стран, а также некоторые международные организации стараются оказать свою поддержку процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном. Мы это приветствуем. Если это не односторонне и не предвзято, то, конечно, мы принимаем любое посре

Сегодня несколько стран, а также некоторые международные организации стараются оказать свою поддержку процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном. Мы это приветствуем. Если это не односторонне и не предвзято, то, конечно, мы принимаем любое посредничество и помощь. Но, на мой взгляд, самым правильным выбором в этой сфере, учитывая и исторические связи, и географический фактор, конечно же, могла бы быть Грузия.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Выразив признательность премьер-министру Ираклию Гарибашвили за предложение посреднических возможностей Грузии в этом вопросе, глава государства отметил: "Считаю, что мы как страна, готовая к этому, должны ожидать аналогичного подхода и от Армении. Если со стороны Армении будет согласие, то руководители наших соответствующих структур немедленно могут приехать в Грузию и на двустороннюю, и на трехстороннюю встречу".