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Президент: При согласии Армении, руководители соответствующих структур могут провести двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии

Президент: При согласии Армении, руководители соответствующих структур могут провести двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии Сегодня несколько стран, а также некоторые международные организации стараются оказать свою поддержку процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном. Мы это приветствуем. Если это не односторонне и не предвзято, то, конечно, мы принимаем любое посре
Внешняя политика
8 октября 2023 г. 15:20
Президент: При согласии Армении, руководители соответствующих структур могут провести двусторонние и трехсторонние встречи в Грузии

Сегодня несколько стран, а также некоторые международные организации стараются оказать свою поддержку процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном. Мы это приветствуем. Если это не односторонне и не предвзято, то, конечно, мы принимаем любое посредничество и помощь. Но, на мой взгляд, самым правильным выбором в этой сфере, учитывая и исторические связи, и географический фактор, конечно же, могла бы быть Грузия.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Выразив признательность премьер-министру Ираклию Гарибашвили за предложение посреднических возможностей Грузии в этом вопросе, глава государства отметил: "Считаю, что мы как страна, готовая к этому, должны ожидать аналогичного подхода и от Армении. Если со стороны Армении будет согласие, то руководители наших соответствующих структур немедленно могут приехать в Грузию и на двустороннюю, и на трехстороннюю встречу".

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Версия на английском языке President: If there is agreement from Armenian side, heads of our relevant authorities can hold bilateral and trilateral meetings in Georgia
Версия на азербайджанском языке Prezident: Ermənistandan da razılıq olarsa, qurumlarımızın rəhbərləri Gürcüstanda ikitərəfli və üçtərəfli görüş keçirə bilərlər

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