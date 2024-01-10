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Президент: Председательство в Движении неприсоединения дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой

Президент: Председательство в Движении неприсоединения дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой Председательство в Движении неприсоединения дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой и придало нам еще большую уверенность в том, что мы на правильном пути.
Внешняя политика
10 января 2024 г. 22:13
Президент: Председательство в Движении неприсоединения дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой

Председательство в Движении неприсоединения дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой и придало нам еще большую уверенность в том, что мы на правильном пути.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 10 января в интервью местным телеканалам.

"Мы полностью всегда разделяли и разделяем основополагающие принципы, на которых создавалось это Движение, а именно, суверенитет, территориальная целостность, независимость государств, а также разделяем и те идеи, которыми руководствовались основатели Движения еще более 60 лет назад, а именно, быть вдали от крупных геополитических центров и не идти ни у кого на поводу", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: 'Chairmanship of Non-Aligned Movement has given us invaluable experience in leading the largest international entity after UN'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qoşulmama Hərəkatına sədrlik bizə BMT-dən sonra ən iri təşkilata rəhbərlik etmək kimi əvəzolunmaz təcrübə verib"

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