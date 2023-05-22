Президент: Предпринимаются серьезные шаги по транспортировке азербайджанского природного газа на европейские рынки

Предпринимаются серьезные шаги по транспортировке азербайджанского природного газа на европейские рынки.

Предпринимаются серьезные шаги по транспортировке азербайджанского природного газа на европейские рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая в ходе совместного заявления для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"Предпринимаются очень серьезные шаги в сфере транспортировки азербайджанского природного газа на европейские рынки. Из года в год объем транспортируемого и экспортируемого газа увеличивался и будет увеличиваться", - подчеркнул глава государства.