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Президент: Предпринимаются серьезные шаги по транспортировке азербайджанского природного газа на европейские рынки

Президент: Предпринимаются серьезные шаги по транспортировке азербайджанского природного газа на европейские рынки Предпринимаются серьезные шаги по транспортировке азербайджанского природного газа на европейские рынки.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 13:27
Президент: Предпринимаются серьезные шаги по транспортировке азербайджанского природного газа на европейские рынки

Предпринимаются серьезные шаги по транспортировке азербайджанского природного газа на европейские рынки.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая в ходе совместного заявления для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"Предпринимаются очень серьезные шаги в сфере транспортировки азербайджанского природного газа на европейские рынки. Из года в год объем транспортируемого и экспортируемого газа увеличивался и будет увеличиваться", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: Significant steps are being taken regarding transport of Azerbaijani natural gas to European markets
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan təbii qazının Avropa bazarlarına nəql edilməsi ilə bağlı çox ciddi addımlar atılır"

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