Президент: Предпринимаются очень важные шаги в укреплении связей между ЕС и Азербайджаном

Предпринимаются очень важные шаги в укреплении связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Особенно о нашем намерении свидетельствует Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетической безопасности, подписанный в про

Предпринимаются очень важные шаги в укреплении связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Особенно о нашем намерении свидетельствует Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетической безопасности, подписанный в прошлом году между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Быстрая и своевременная реализация Меморандума еще раз показывает, что Азербайджан является надежным партнером для Европы", - подчеркнул глава государства.