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Президент: Предпринимаются очень важные шаги в укреплении связей между ЕС и Азербайджаном

Президент: Предпринимаются очень важные шаги в укреплении связей между ЕС и Азербайджаном Предпринимаются очень важные шаги в укреплении связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Особенно о нашем намерении свидетельствует Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетической безопасности, подписанный в про
Внешняя политика
14 марта 2023 г. 18:03
Президент: Предпринимаются очень важные шаги в укреплении связей между ЕС и Азербайджаном

Предпринимаются очень важные шаги в укреплении связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Особенно о нашем намерении свидетельствует Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетической безопасности, подписанный в прошлом году между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Быстрая и своевременная реализация Меморандума еще раз показывает, что Азербайджан является надежным партнером для Европы", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: 'Very important steps are being taken in direction of European Union-Azerbaijan relations'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Avropa İttifaqı-Azərbaycan əlaqələri istiqamətində çox önəmli addımlar atılır"

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