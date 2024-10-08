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Президент: Праздник Победы 9 Мая - важный фактор дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ

Президент: Праздник Победы 9 Мая - важный фактор дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ Праздник Победы 9 Мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ.
Внешняя политика
8 октября 2024 г. 18:05
Президент: Праздник Победы 9 Мая - важный фактор дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ

Праздник Победы 9 Мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Наш общий праздник Победы 9 Мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ. Азербайджан придает этому сотрудничеству большое значение и будет и впредь вносить свой вклад в дело укрепления нашего взаимодействия", - сказал глава государства, добавив, что Азербайджан внес весомый вклад в общую победу.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 9 May Victory Day - an important factor of further cooperation among CIS member states
Версия на азербайджанском языке Prezident: 9 May – Qələbə Bayramı MDB-yə üzv dövlətlərin gələcək əməkdaşlığının mühüm amilidir

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