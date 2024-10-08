Президент: Праздник Победы 9 Мая - важный фактор дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ

Праздник Победы 9 Мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ.

Праздник Победы 9 Мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.

"Наш общий праздник Победы 9 Мая является важным фактором дальнейшего сотрудничества государств-членов СНГ. Азербайджан придает этому сотрудничеству большое значение и будет и впредь вносить свой вклад в дело укрепления нашего взаимодействия", - сказал глава государства, добавив, что Азербайджан внес весомый вклад в общую победу.