Президент: Право на возвращение в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана

Право на возвращение должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана.

Право на возвращение должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на комментарий новоназначенного посла Канады в нашей стране Кевина Гамильтона о праве на возвращение.

В этом контексте глава государства подчеркнул, что в прошлом веке коренное азербайджанское население на различных этапах, последний раз в 1988 году, подверглось этнической чистке на территории Армении, а его материально-культурное наследие было полностью разрушено.