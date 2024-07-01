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Президент: Право на возвращение в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана

Президент: Право на возвращение в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана Право на возвращение должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана.
Внешняя политика
1 июля 2024 г. 21:01
Президент: Право на возвращение в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана

Право на возвращение должно быть обеспечено обоюдно, в том числе должно касаться представителей Общины Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на комментарий новоназначенного посла Канады в нашей стране Кевина Гамильтона о праве на возвращение.

В этом контексте глава государства подчеркнул, что в прошлом веке коренное азербайджанское население на различных этапах, последний раз в 1988 году, подверглось этнической чистке на территории Армении, а его материально-культурное наследие было полностью разрушено.

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Версия на английском языке President: Right of return should also be ensured for representatives of Western Azerbaijan Community
Версия на азербайджанском языке Prezident: Qayıdış hüququ o cümlədən də Qərbi Azərbaycan İcmasının nümayəndələrinə şamil edilməlidir

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