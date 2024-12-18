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Президент: Правила игры, которые были определены по итогам Второй мировой войны, сегодня уже не функционируют

Президент: Правила игры, которые были определены по итогам Второй мировой войны, сегодня уже не функционируют Мы с Турцией ежегодно проводим более 10 совместных учений - половина в Азербайджане, половина в Турции, и, по существу, добились высокой степени операбельности военных операций. И конечно же, это важный фактор стабильности на Кавказе.
Внешняя политика
18 декабря 2024 г. 11:31
Президент: Правила игры, которые были определены по итогам Второй мировой войны, сегодня уже не функционируют

Мы с Турцией ежегодно проводим более 10 совместных учений - половина в Азербайджане, половина в Турции, и, по существу, добились высокой степени операбельности военных операций. И конечно же, это важный фактор стабильности на Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Сегодняшний мир и то, как развиваются события, еще раз доказывают то, что мир кардинально изменился, и те реалии, которые были созданы, и те правила игры, которые были определены по итогам Второй мировой войны, сегодня уже не функционируют, и даже глобальные акторы это и не скрывают", - подчеркнул глава государства.

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