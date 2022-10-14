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Президент: Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана

Президент: Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана "Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана".
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 15:41
Президент: Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана

"Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время выступления на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане 14 октября.

"И в заключение по судьбе армян Карабаха. На встрече в Праге также у нас был обмен мнениями по этому вопросу. Наша позиция ясна, четкая. Карабах – это Азербайджан. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы ни с одной стороной не собираемся обсуждать свои внутренние вопросы. И насколько я понял по итогам встречи в Праге, эта тема не вызывала никаких разночтений между всеми участниками четырехсторонней встречи", - сказал президент.

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Версия на английском языке President: Security of Armenian population of Karabakh to be ensured under Azerbaijan's Constitution
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qarabağın erməni əhalisinin hüquqları və təhlükəsizliyi Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun olaraq təmin ediləcək"

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