Президент: Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана

"Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана".

"Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время выступления на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане 14 октября.

"И в заключение по судьбе армян Карабаха. На встрече в Праге также у нас был обмен мнениями по этому вопросу. Наша позиция ясна, четкая. Карабах – это Азербайджан. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Мы ни с одной стороной не собираемся обсуждать свои внутренние вопросы. И насколько я понял по итогам встречи в Праге, эта тема не вызывала никаких разночтений между всеми участниками четырехсторонней встречи", - сказал президент.