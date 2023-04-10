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Президент: Позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение

Президент: Позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение Принципиальная позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 22:00
Президент: Позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение

Принципиальная позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Отметив авторитет Казахстана на международной арене, его взвешенную и принципиальную позицию по важнейшим глобальным вопросам, глава государства сказал: "Мы уже провели обмен мнениями и продолжим еще сегодня дискутировать вопросы, связанные с международной безопасностью. Они требуют постоянного внимания и принципиальной, четкой, выверенной позиции". Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что авторитет Казахстана на международной арене растет и страна заслуженно пользуется большим уважением мирового сообщества.

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Версия на английском языке President: Kazakhstan's principled position aimed at establishing peace in our region deserves great respect
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Qazaxıstanın regionumuzda sülhün bərqərar olmasına yönəlmiş mövqeyi böyük hörmətə layiqdir"

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