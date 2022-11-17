Президент: Повестка сотрудничества между Азербайджаном и ЕС достаточно обширна

"Повестка сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом достаточно обширная. Мы очень довольны уровнем нашего сотрудничества в различных сферах-политической, экономической, энергетической, гуманитарной и других. С самого начала программы Восточн

Повестка сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом достаточно обширна.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 17 ноября, принимая делегацию во главе со специальным посланником Европейского Союза по Восточному партнерству Дирком Шубелем, в которую вошли ответственные лица Европейского Союза и ряда стран-членов Восточного партнерства.

"Мы очень довольны уровнем нашего сотрудничества в различных сферах - политической, экономической, энергетической, гуманитарной и других. С самого начала программы Восточного партнерства Азербайджан активно поддерживал ее и принимал активное участие в различных мероприятиях, включая встречи на высшем уровне", отметил глава государства.