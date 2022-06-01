Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла

Потребность в азербайджанском газе резко возросла.

Потребность в азербайджанском газе резко возросла.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

Глава государства напомнил, что ежегодно в Баку проходит встреча Консультативного совета Южного газового коридора.

"ЮГК уже действует, теперь нам необходимо работать над тем, как выстроить новые мосты, новые связи, интерконнекторы, и как расширить наше присутствие на европейском газовом рынке. На сегодняшний день, на 1 июня ситуация совершенно другая. Потребность в азербайджанском газе резко возросла, и конечно необходимо принять это во внимание.

Но в то же время наши потенциальные потребители должны понимать, что невозможно добыть большие объемы газа за один год, нужны контракты, нужно начать и ускорить переговоры. Нужно работать с нашими традиционными партнерами, энергетическими компаниями, чтобы увеличить производство и расширить существующую инфраструктуру. Это то, что мы не планировали на ближайшие годы. Потому что ЮГК – это интегрированная газотранспортная система. Мощность последнего сегмента - Трансадриатического газопровода составляет 10 млрд. куб. м газа в год. И сейчас мы думаем о его увеличении, поскольку на это есть спрос. Но это потребует времени, немалых финансовых затрат и тесной координации и сотрудничества, активного диалога со всеми вовлеченными странами. Мы к этому готовы. Министр энергетики и SOCAR уже получили мои инструкции. И мы в процессе активных переговоров", - заявил глава государства.

Он отметил, что этот вопрос также будет обсуждаться с высокопоставленными гостями из ряда стран, прибывшими для участия в Бакинской энергетической неделе.