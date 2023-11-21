Президент: Постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня

Несмотря на то, что прошли столетия, новые постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня, поскольку политика и образ мышления не изменились.

Несмотря на то, что прошли столетия, новые постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня, поскольку политика и образ мышления не изменились.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Собравшиеся на эту конференцию народы заморских территорий годами ведут борьбу за независимость. Франция, которая не может отказаться от своей колониальной политики, не уважает стремление к свободе и права народов, проживающих за пределами Европы, в заморских общинах и на территориях в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, и прилагает все усилия, чтобы помешать реализации этих устремлений. Она также продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела бывших колоний на Африканском континенте, препятствует достижению здесь стабильности. Мнения политиков из заморских регионов о французском колониализме вызывают ужас", - говорится в обращении.