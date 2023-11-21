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Президент: Постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня

Президент: Постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня Несмотря на то, что прошли столетия, новые постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня, поскольку политика и образ мышления не изменились.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 10:29
Президент: Постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня

Несмотря на то, что прошли столетия, новые постыдные методы французского колониализма продолжаются и сегодня, поскольку политика и образ мышления не изменились.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин" в Баку.

"Собравшиеся на эту конференцию народы заморских территорий годами ведут борьбу за независимость. Франция, которая не может отказаться от своей колониальной политики, не уважает стремление к свободе и права народов, проживающих за пределами Европы, в заморских общинах и на территориях в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, и прилагает все усилия, чтобы помешать реализации этих устремлений. Она также продолжает грубо вмешиваться во внутренние дела бывших колоний на Африканском континенте, препятствует достижению здесь стабильности. Мнения политиков из заморских регионов о французском колониализме вызывают ужас", - говорится в обращении.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘The new shameful methods of French colonialism continue to this day’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Fransa kolonializminin utancverici yeni metodları bu gün də davam etməkdədir"

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