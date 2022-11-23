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Президент: Резолюции международных организаций, а также их реализация носят избирательный характер

Президент: Резолюции международных организаций, а также их реализация носят избирательный характер Наши территории долгие годы находились под оккупацией, и ведущие международные организации мира приняли важные и справедливые решения и резолюции по этому поводу. Среди них - четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали незамедлительного, б
Внешняя политика
23 ноября 2022 г. 17:19
Президент: Резолюции международных организаций, а также их реализация носят избирательный характер

Наши территории долгие годы находились под оккупацией, и ведущие международные организации мира приняли важные и справедливые решения и резолюции по этому поводу. Среди них - четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые требовали незамедлительного, безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на проведенной в Белграде совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Глава государства отметил, что все ведущие международные организации - Генеральная Ассамблея ООН, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европарламент, ОБСЕ - приняли постановления и резолюции, поддерживающие позицию Азербайджана, но проблема не находила решения. Это свидетельствует об избирательном характере постановлений и резолюций международных организаций и их реализации.

"В некоторых случаях резолюции Совбеза ООН выполняются в течение нескольких дней, порой - в течение нескольких часов. Но что касается нашего вопроса, то выполнения этих решений мы ждали 27 лет и не могли этого добиться. Поэтому мировое сообщество должно предоставить свои предложения, касающиеся будущей деятельности международных организаций. Мы, как Азербайджан, готовы к этому. Поскольку если принятые решения не воплощаются в жизнь, не выполняются, то это, конечно же, заставляет задуматься", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: Decisions, resolutions of international organizations and their implementation are selective in nature
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələri, onların icrası selektiv xarakter daşıyır"

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