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Президент: После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась

Президент: После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась. Но это не оказало прямого влияния на Азербайджан.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 20:17
Президент: После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась

После российско-украинской войны общая геополитическая ситуация полностью изменилась. Но это не оказало прямого влияния на Азербайджан.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Я бы сказал, что прямого воздействия ситуации на нас не было. Общая геополитическая ситуация полностью изменилась. Вероятно, мы уже не вернемся во времена до российско-украинской войны", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra ümumi geosiyasi vəziyyət tamamilə dəyişdi”

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