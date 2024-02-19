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Президент Португалии поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Португалии поздравил президента Ильхама Алиева Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
19 февраля 2024 г. 18:46
Президент Португалии поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с победой на выборах.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени народа Португалии и от себя лично передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики, желаю Вам успехов в деятельности на высшем государственном посту.

Уверен, что мы добьемся дальнейшего развития связей между нашими странами и народами во всех сферах на двустороннем уровне и в многостороннем контексте.

Господин Президент, еще раз передаю Вам свои поздравления, прошу принять мои наилучшие пожелания процветания и развития азербайджанского народа".

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliya lideri Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

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