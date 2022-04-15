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Президент Польши встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви

Президент Польши встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви Президент Польши Анджей Дуда встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви.
Внешняя политика
15 апреля 2022 г. 17:44
Президент Польши встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви

Президент Польши Анджей Дуда встретился с членами Международного центра Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, на встрече приняли участие члены Центра – экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент Фонда по правам человека Роберта Ф.Кеннеди Керри Кеннеди, вице-президент компании ExxonMobil Ян Бадершнайдер, экс-первая леди Украины Катерина Ющенко, экс-президент Болгарии Петар Стоянов, экс-министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, экс-премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, экс-премьер-министр Чехии Ян Фишер, президент Американской комиссии по внешним связям Сьюзан Эллиотт, генсек Центра Ровшан Мурадов и заместитель генсека Илаха Ибрагимли.

В начале встречи президент Анджей Дуда выразил признательность членам Международного центра Низами Гянджеви, подчеркнув важность их поддержки и солидарности в этот сложный период. Война в Украине, продолжающаяся в регионе и влияющая на будущее всей Европы, а также опасность и влияние войны на продовольственную безопасность и международный порядок стали главной темой встречи. Президент подчеркнул, что эта война является главной проблемой не только Европы, но и всего мира.

Члены центра, подчеркнув важную роль польского народа в разрешении кризиса беженцев, поблагодарили президента и выразили готовность оказать необходимую поддержку в этом направлении.

Затем президенту Польши были переданы книга "Семь красавиц Низами Гянджеви и другие эссе в литературе", автором которой является сопредседатель Центра Вайра Вике-Фрейберг, а также изданная по инициативе Центра книга "Магия пера, избранные рукописи из Хамсе Низами Гянджеви".

Затем гости пригласили президента Польши в Баку для участия в предстоящем 9-м Глобальном Бакинском форуме.

В завершение встречи президент Дуда сделал памятную фотографию с гостями.

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Версия на английском языке ФотоPolish President receives members of Nizami Ganjavi International Center
Версия на азербайджанском языке ФотоPolşa Prezidenti Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri ilə görüşüb

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