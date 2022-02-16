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Президент Польши позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Польши позвонил Ильхаму Алиеву 16 февраля президент Республики Польша Анджей Дуда позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
16 февраля 2022 г. 22:29
Президент Польши позвонил Ильхаму Алиеву

16 февраля президент Республики Польша Анджей Дуда позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе беседы президент Польши с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Азербайджан в 2019 году.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что этот визит был успешным и внес вклад в развитие двусторонних связей.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей в различных сферах.

Президент Польши, как действующий председатель ОБСЕ, коснулся вопросов безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы, подчеркнул, что шаги, предпринимаемые в рамках ОБСЕ, послужат ослаблению напряженности.

Главы государств также обменялись мнениями о событиях вокруг Украины.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

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