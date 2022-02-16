Президент Польши позвонил Ильхаму Алиеву

16 февраля президент Республики Польша Анджей Дуда позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

16 февраля президент Республики Польша Анджей Дуда позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в ходе беседы президент Польши с удовлетворением вспомнил свой официальный визит в Азербайджан в 2019 году.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что этот визит был успешным и внес вклад в развитие двусторонних связей.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей в различных сферах.

Президент Польши, как действующий председатель ОБСЕ, коснулся вопросов безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы, подчеркнул, что шаги, предпринимаемые в рамках ОБСЕ, послужат ослаблению напряженности.

Главы государств также обменялись мнениями о событиях вокруг Украины.