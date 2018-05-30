Президент Польши поздравил Ильхама Алиева

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Польша Aнджей Дуда поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени граждан Республики Польша и от себя лично передаю Вам наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю 100-летия создания и объявления независимым государством Азербайджанской Демократической Республики.

Касаясь ярких страниц истории, хотел бы напомнить о важной роли в провозглашении и укреплении независимости Польши и Азербайджанской Республики наших великих героев – генерала Мачея Сулкевича и полковника Вели бека Ядигяра. Наш долг и дело чести с благодарностью помнить и продолжать завоеванные ими достижения в нынешних сложных международных условиях.

Укрепление взаимовыгодного двустороннего и регионального сотрудничества способствует созданию стабильности и благополучия. Учитывая многосторонние вековые связи между Польшей и Азербайджаном, в этом году в «Национальном чтении», являющемся патронажным проектом при Президенте Республики Польша, состоится большая презентация прекрасного художественного произведения «Ранняя весна (Przedwiosnie)» Стефана Жеромского о событиях в Баку.

Уверен, что усилия, прилагаемые Вами для развития и благополучия Aзербайджана, внесут большой вклад в дальнейшую интенсификацию и углубление сотрудничества между традиционными друзьями - Польшей и Азербайджаном, укрепление связей не только в экономической сфере, но и между общественностью двух стран.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам успехов в руководстве Азербайджанской Республикой, благополучия всем гражданам Вашей страны".