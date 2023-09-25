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Президент: Подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван - историческое событие

Президент: Подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван - историческое событие В свое время мы с Вами (Эрдоганом - ред.) заложили основу проекта TANAP и вместе открыли этот трубопровод. А сегодня же мы запускаем процесс по строительству газопровода из Турции в Нахчыван, который является частью Азербайджана.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 17:45
Президент: Подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван - историческое событие

В свое время мы с Вами (Эрдоганом - ред.) заложили основу проекта TANAP и вместе открыли этот трубопровод. А сегодня же мы запускаем процесс по строительству газопровода из Турции в Нахчыван, который является частью Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

"Подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван также является историческим событием. Уверен, что и этот проект будет успешно реализован и, таким образом, как одно из ответвлений Среднего коридора, послужит интересам и Азербайджана, и Турции, и других стран", - добавил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Qars-Naxçıvan dəmir yolunun inşasına dair niyyət protokolunun imzalanması tarixi hadisədir"

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