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Президент: Подписание мирного соглашения может быть достигнуто в ближайшем будущем

Президент: Подписание мирного соглашения может быть достигнуто в ближайшем будущем Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group коснулся вопроса подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 16:33
Президент: Подписание мирного соглашения может быть достигнуто в ближайшем будущем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group коснулся вопроса подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, глава государства сказал: "Думаю, что соглашение может быть достигнуто в ближайшем будущем. Почему я так думаю? Потому что Армении уже пришлось сделать очень важное заявление о том, что они не только признают территориальную целостность Азербайджана, что они официально подтвердили в октябре прошлого года и неоднократно подтверждали в прошлом, но и в мае этого года они уточнили - потому что мы потребовали их уточнить, - что признают Карабах частью Азербайджана. Они признают территориальную целостность Азербайджана на территории 86 600 кв. км, что включает Карабах и восемь азербайджанских анклавов на территории Армении. Это действительно важное заявление, после которого остается только переложить его на бумагу и подписать".

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Версия на английском языке President: Peace agreement can be achieved in nearest future
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Sülh müqaviləsinin imzalanmasına ən yaxın gələcəkdə nail olmaq olar"

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