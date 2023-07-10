Президент подписал распоряжение в связи с исполнением соглашения о сотрудничестве стран СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении полномочных органов (структур) в связи с исполнением "Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и геог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении полномочных органов (структур) в связи с исполнением "Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, глава государства постановил определить в качестве полномочных органов (структур) по осуществлению "Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", подписанного 28 мая 2021 года в городе Минск, со стороны Азербайджанской Республики Министерство экономики Азербайджанской Республики, Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Министерство юстиции Азербайджанской Республики, Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств уведомление об определении полномочных органов (структур) по осуществлению соглашения со стороны Азербайджанской Республики.