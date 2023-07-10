О нас

Президент подписал распоряжение в связи с исполнением соглашения о сотрудничестве стран СНГ

Президент подписал распоряжение в связи с исполнением соглашения о сотрудничестве стран СНГ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении полномочных органов (структур) в связи с исполнением "Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и геог
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 19:38
Президент подписал распоряжение в связи с исполнением соглашения о сотрудничестве стран СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об определении полномочных органов (структур) в связи с исполнением "Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, глава государства постановил определить в качестве полномочных органов (структур) по осуществлению "Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний", подписанного 28 мая 2021 года в городе Минск, со стороны Азербайджанской Республики Министерство экономики Азербайджанской Республики, Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, Министерство юстиции Азербайджанской Республики, Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить Исполнительному комитету Содружества Независимых Государств уведомление об определении полномочных органов (структур) по осуществлению соглашения со стороны Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident MDB ilə bağlı sazişin icrası barədə sərəncam imzalayıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
10 июля 2023 г. 14:50
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана
10 июля 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
10 июля 2023 г. 10:08
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi