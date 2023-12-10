Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы

Несколько дней назад мы вновь стали свидетелями очередного проявления дружбы. И Сербия, и Болгария, и другие страны, входящие в Группу восточноевропейских государств, поддержали кандидатуру Азербайджана, дали разрешение на проведение конференции COP29 в А

Несколько дней назад мы вновь стали свидетелями очередного проявления дружбы. И Сербия, и Болгария, и другие страны, входящие в Группу восточноевропейских государств, поддержали кандидатуру Азербайджана, дали разрешение на проведение конференции COP29 в Азербайджане, в Баку, проявили свою поддержку.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"Это еще один пример нашей дружбы и в то же время свидетельство того, что, несмотря на наличие в Азербайджане богатых нефтегазовых ресурсов, мы видим свое будущее в производстве и экспорте чистой "зеленой" энергии. Я уверен, что наступит день и аналогичная церемония будет проведена в связи с проектами в области "зеленой" энергии", - отметил глава государства.