Президент: Поддержка США предстоящего в Баку COP29 имеет большое значение

Большое значение имеет поддержка США предстоящего в ноябре в Баку COP29, продвижения в рамках мероприятия общих климатических целей.

Большое значение имеет поддержка США предстоящего в ноябре в Баку COP29, продвижения в рамках мероприятия общих климатических целей.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену по случаю 4 июля - Дня независимости.

Глава государства отметил заинтересованность в расширении азербайджано-американских отношений в гуманитарной, культурной и туристической сферах, поощрении межцивилизационного диалога.

"Хочу подчеркнуть нашу готовность прилагать совместные усилия с США во всех представляющих взаимный интерес областях в интересах наших народов, в частности, в вопросах климатических изменений и перехода к зеленой энергии. Большое значение имеет поддержка США предстоящего в ноябре в Баку COP29, продвижения в рамках мероприятия общих климатических целей. В то же время мы заинтересованы в расширении азербайджано-американских отношений в гуманитарной, культурной и туристической сферах, поощрении межцивилизационного диалога", - говорится в письме.