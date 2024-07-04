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Президент: Поддержка США предстоящего в Баку COP29 имеет большое значение

Президент: Поддержка США предстоящего в Баку COP29 имеет большое значение Большое значение имеет поддержка США предстоящего в ноябре в Баку COP29, продвижения в рамках мероприятия общих климатических целей.
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 12:53
Президент: Поддержка США предстоящего в Баку COP29 имеет большое значение

Большое значение имеет поддержка США предстоящего в ноябре в Баку COP29, продвижения в рамках мероприятия общих климатических целей.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену по случаю 4 июля - Дня независимости.

Глава государства отметил заинтересованность в расширении азербайджано-американских отношений в гуманитарной, культурной и туристической сферах, поощрении межцивилизационного диалога.

"Хочу подчеркнуть нашу готовность прилагать совместные усилия с США во всех представляющих взаимный интерес областях в интересах наших народов, в частности, в вопросах климатических изменений и перехода к зеленой энергии. Большое значение имеет поддержка США предстоящего в ноябре в Баку COP29, продвижения в рамках мероприятия общих климатических целей. В то же время мы заинтересованы в расширении азербайджано-американских отношений в гуманитарной, культурной и туристической сферах, поощрении межцивилизационного диалога", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: US support for COP29 holds substantial significance
Версия на азербайджанском языке Prezident: ABŞ-nin COP29-a dəstəyi böyük əhəmiyyət kəsb edir

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