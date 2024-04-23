Президент: Поддерживаем тесные партнерские отношения со странами ЕврАзЭС, за исключением Армении

Мы были приглашены на некоторые мероприятия ЕврАзЭС на уровне президента и премьер-министра.

Мы были приглашены на некоторые мероприятия ЕврАзЭС на уровне президента и премьер-министра.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

Напомнив о том, что однажды участвовал в мероприятии ЕврАзЭС в качестве почетного гостя, глава государства отметил: "Азербайджан поддерживает очень тесные партнерские отношения со всеми странами-членами Евразийского экономического союза, за исключением Армении".