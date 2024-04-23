О нас

Президент: Поддерживаем тесные партнерские отношения со странами ЕврАзЭС, за исключением Армении

Президент: Поддерживаем тесные партнерские отношения со странами ЕврАзЭС, за исключением Армении Мы были приглашены на некоторые мероприятия ЕврАзЭС на уровне президента и премьер-министра.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 14:54
Президент: Поддерживаем тесные партнерские отношения со странами ЕврАзЭС, за исключением Армении

Мы были приглашены на некоторые мероприятия ЕврАзЭС на уровне президента и премьер-министра.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

Напомнив о том, что однажды участвовал в мероприятии ЕврАзЭС в качестве почетного гостя, глава государства отметил: "Азербайджан поддерживает очень тесные партнерские отношения со всеми странами-членами Евразийского экономического союза, за исключением Армении".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Ermənistan istisna olmaqla, Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv ölkələrlə çox sıx tərəfdaşlıq münasibətlərimiz var

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi