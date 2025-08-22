Президент: Побратимство Физули и Аркадага открывает новые возможности для сотрудничества

Установление побратимских связей между городами Физули и Аркадаг открывает новые возможности для культурного и гуманитарного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном в городе Туркменбаши.

По словам главы государства, все это свидетельствует о том, что азербайджано-туркменские отношения переживают период роста. "Мы продолжим совместные усилия по развитию этих отношений во всех сферах", - добавил президент.