Президент: Побратимство Физули и Аркадага открывает новые возможности для сотрудничества

Внешняя политика
22 августа 2025 г. 18:09
Установление побратимских связей между городами Физули и Аркадаг открывает новые возможности для культурного и гуманитарного сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном в городе Туркменбаши.

По словам главы государства, все это свидетельствует о том, что азербайджано-туркменские отношения переживают период роста. "Мы продолжим совместные усилия по развитию этих отношений во всех сферах", - добавил президент.

Версия на английском языке President: Sister city relationship between Fuzuli and Arkadag opens new opportunities for cooperation
Версия на азербайджанском языке Prezident: Füzuli və Arxadağ şəhərlərinin qardaşlaşması əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır

