О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент поблагодарил сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви

Президент поблагодарил сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви мне известно, что Международный центр Низами Гянджеви продолжал свою деятельность, безусловно, с учетом всех ограничений
Внешняя политика
23 февраля 2021 г. 19:10
Президент поблагодарил сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви
Ильхам Алиев

"Очень рад, что вы приехали в Азербайджан. Глобальный форум, проведение которого планировалось в прошлом году, был отложен из-за пандемии. Это понятно. Но в то же время мне известно, что Международный центр Низами Гянджеви продолжал свою деятельность, безусловно, с учетом всех ограничений".

Как сообщает Report, об этом 23 февраля, принимая сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина в видеоформате, заявил президент Ильхам Алиев.

"Хотел бы выразить вам, госпоже сопредседателю Вайре Вике-Фрейберге и другим членам Правления Центра признательность за теплые письма, адресованные мне в связи с успешно проведенной Азербайджаном освободительной войной. Письма поддержки, направленные вами во время войны и после нее, ваша поддержка территориальной целостности Азербайджана высоко ценятся в нашей стране. Я весьма признателен за столь открытый, искренний, справедливый подход к вопросу освобождения наших земель", - сказал глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrinə təşəkkür edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Анкаре началась встреча глав МИД Азербайджана и Турции
В Анкаре началась встреча глав МИД Азербайджана и Турции
23 февраля 2021 г. 19:12
Эрдоган принял главу МИД Азербайджана
Эрдоган принял главу МИД Азербайджана
23 февраля 2021 г. 18:27
Начался визит главы МИД Азербайджана в Турцию
Начался визит главы МИД Азербайджана в Турцию
23 февраля 2021 г. 17:22
Азербайджан и Монголия провели межмидовские консультации 
Азербайджан и Монголия провели межмидовские консультации 
23 февраля 2021 г. 17:16
Замглавы МИД Украины находится с визитом в Азербайджане
Замглавы МИД Украины находится с визитом в Азербайджане
23 февраля 2021 г. 16:30
Президент принял сопредседателя центра Низами Гянджеви в видеоформате
Президент принял сопредседателя центра Низами Гянджеви в видеоформате
23 февраля 2021 г. 13:58
Посол: Император напутствовал меня улучшать дружбу между Азербайджаном и Японией
ВидеоПосол: Император напутствовал меня улучшать дружбу между Азербайджаном и Японией
23 февраля 2021 г. 12:16
СЕ проведет мониторинг за выполнением Азербайджаном Европейской хартии местного самоуправления
СЕ проведет мониторинг за выполнением Азербайджаном Европейской хартии местного самоуправления
23 февраля 2021 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретится сегодня с Эрдоганом
Джейхун Байрамов встретится сегодня с Эрдоганом
23 февраля 2021 г. 09:25
Армяно-азербайджанский конфликт освещен в американском СМИ
Армяно-азербайджанский конфликт освещен в американском СМИ
23 февраля 2021 г. 08:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi