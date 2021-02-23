Президент поблагодарил сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви

мне известно, что Международный центр Низами Гянджеви продолжал свою деятельность, безусловно, с учетом всех ограничений

"Очень рад, что вы приехали в Азербайджан. Глобальный форум, проведение которого планировалось в прошлом году, был отложен из-за пандемии. Это понятно. Но в то же время мне известно, что Международный центр Низами Гянджеви продолжал свою деятельность, безусловно, с учетом всех ограничений".

Как сообщает Report, об этом 23 февраля, принимая сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина в видеоформате, заявил президент Ильхам Алиев.

"Хотел бы выразить вам, госпоже сопредседателю Вайре Вике-Фрейберге и другим членам Правления Центра признательность за теплые письма, адресованные мне в связи с успешно проведенной Азербайджаном освободительной войной. Письма поддержки, направленные вами во время войны и после нее, ваша поддержка территориальной целостности Азербайджана высоко ценятся в нашей стране. Я весьма признателен за столь открытый, искренний, справедливый подход к вопросу освобождения наших земель", - сказал глава государства.