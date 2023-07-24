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Президент: По пути следования Зангезурского коридора мы планируем создать множество новых производств

Президент: По пути следования Зангезурского коридора мы планируем создать множество новых производств По пути следования Зангезурского коридора мы планируем создать множество новых производств. Мы не хотим быть только транзитной страной.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 16:24
Президент: По пути следования Зангезурского коридора мы планируем создать множество новых производств

По пути следования Зангезурского коридора мы планируем создать множество новых производств. Мы не хотим быть только транзитной страной.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"Это хорошо с геополитической точки зрения, это дает дополнительную прибыль, но мы хотим создать крупные промышленные зоны в Азербайджане, и фактически двигаемся в этом направлении. И я думаю, что это будет также привлекательным для китайских компаний, так как они смогут наладить производство в нашей свободной зоне в Аляте, которая была сдана в эксплуатацию в этом месяце и уже функционирует. Так что картина более широкая, чем можно себе представить", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: En route of Zangezur corridor, we plan to create a lot of new manufacturing facilities, and we don't want only to be transitor

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