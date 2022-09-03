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Президент: По масштабам работы итальянские компании занимают второе место после турецких компаний

Президент: По масштабам работы итальянские компании занимают второе место после турецких компаний "Итальянские компании активно работают на освобожденных от оккупации территориях. По масштабам работы итальянские компании занимают второе место после турецких компаний. Естественно, что турецкие компании на первом месте. Потому что Турция - наш союзник,
Внешняя политика
3 сентября 2022 г. 14:17
Президент: По масштабам работы итальянские компании занимают второе место после турецких компаний

Итальянские компании активно работают на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью корреспонденту итальянской газеты Il Sole 24 Ore Роберто Буонджорно.

"По масштабам работы итальянские компании занимают второе место после турецких компаний. Естественно, что турецкие компании на первом месте. Потому что Турция - наш союзник, близкий друг и сосед. У них есть известные строительные компании", отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: 'In terms of work scale, Italian companies rank second after Turkish companies'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İtaliya şirkətlərinin gördüyü işlər miqyasına görə Türkiyə şirkətlərindən sonra ikinci yerdədir"

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