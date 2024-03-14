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Президент: По итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в ДН создана особая атмосфера

Президент: По итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в ДН создана особая атмосфера По итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в этом втором по величине после ООН международном институте, объединяющем 120 стран, была создана особая атмосфера.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 14:33
Президент: По итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в ДН создана особая атмосфера

По итогам четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в этом втором по величине после ООН международном институте, объединяющем 120 стран, была создана особая атмосфера.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 марта, выступая на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Подчеркнув, что Азербайджан активно сотрудничает с девятью странами-членами Европейского Союза, а также с Организацией исламского сотрудничества, глава государства отметил: "Поэтому у нас есть возможность объединить различные страны. Это именно то, что необходимо сейчас для решения климатических проблем".

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Версия на английском языке President: Four years of our chairmanship in the Non-Aligned Movement created a very special atmosphere in this international institution
Версия на азербайджанском языке Prezident: Qoşulmama Hərəkatına sədrliyimiz dövründə təşkilat daxilində çox səmimi ab-hava yaratdıq

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