Президент Перу поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Перу Maртин Вискарра Koрнехо поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени правительства и народа Перу сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Aзербайджана – Днем Республики.

В столь знаменательный день желаю азербайджанскому народу мира и процветания, передаю наилучшие пожелания. Желаю дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества, отражающих наши двусторонние связи.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам чувства глубокого уважения и почтения".