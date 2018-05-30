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    Президент Перу поздравил президента Ильхама Алиева

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Перу Maртин Вискарра Koрнехо поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин Президент.

    От имени правительства и народа Перу сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Aзербайджана – Днем Республики.

    В столь знаменательный день желаю азербайджанскому народу мира и процветания, передаю наилучшие пожелания. Желаю дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества, отражающих наши двусторонние связи.

    Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам чувства глубокого уважения и почтения".

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