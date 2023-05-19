Президент: Период председательства Азербайджана стал очень эффективным для институционального развития Движения

Период председательства Азербайджана стал очень эффективным для институционального развития Движения. Успешно осуществлен ряд важных инициатив, выдвинутых Азербайджаном в этой связи.

Период председательства Азербайджана стал очень эффективным для институционального развития Движения. Успешно осуществлен ряд важных инициатив, выдвинутых Азербайджаном в этой связи.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Индии в нашей стране Шридхарана Мадхусудханана.

Глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между государствами-членами Движения неприсоединения, продолжения приверженности принципам территориальной целостности и суверенитета стран, известным Бандунгским принципам.

Напомнив, что Индия является одним из государств, основавших Движение неприсоединения, президент Ильхам Алиев сказал, что, хотя с момента образования у этого института были разные периоды развития, важно, чтобы в будущем он превратился в значимый фактор глобальной политики.