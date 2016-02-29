Президент ПАСЕ: У нас сложилось хорошее сотрудничество с Азербайджаном

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "У ПАСЕ сложилось хорошее сотрудничество с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с официальным визитом в Баку президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт.

Он отметил, что в ходе визита будут обсуждены пути дальнейшего укрепления этого сотрудничества, не только в рамках ПАСЕ, но и других структур Совета Европы - Венецианской комиссии, генерального секретариата и т.д.

П.Аграмунт заявил, что в ходе визита уже состоялись его встречи с представителями НПО, адвокатами, правозащитниками, сегодня немного позднее он планирует провести встречи в Милли Меджлисе. На 1 марта запланированы встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.