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Президент ПАСЕ призвал Баку и Ереван удвоить усилия для установления прочного мира в регионе

Президент ПАСЕ призвал Баку и Ереван удвоить усилия для установления прочного мира в регионе Нидерландский сенатор и Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы ПАСЕ Тини Кокс призвал Азербайджан и Армению удвоить усилия, чтобы найти решение всех разногласий и найти пути для установления прочного мира в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 14:08
Президент ПАСЕ призвал Баку и Ереван удвоить усилия для установления прочного мира в регионе

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал Азербайджан и Армению удвоить усилия, чтобы найти решение всех остающихся разногласий и способствовать установлению прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом Тини Кокс заявил на заседании осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Он отметил, что недавняя эскалация на границе Азербайджана с Арменией негативно повлияла на людей.

"Я призываю парламентариев Азербайджана и Армении использовать Ассамблею в качестве площадки для обсуждения острых и важных тем путем диалога",- добавил президент ПАСЕ.

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Версия на азербайджанском языке AŞPA Prezidenti rəsmi Bakı və İrəvanı regionda dayanıqlı sülh üçün səylərini artırmağa çağırıb
Версия на английском языке PACE calls on Baku, Yerevan to redouble their efforts to establish lasting peace in region

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