Президент ПАСЕ призвал Баку и Ереван удвоить усилия для установления прочного мира в регионе

Нидерландский сенатор и Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы ПАСЕ Тини Кокс призвал Азербайджан и Армению удвоить усилия, чтобы найти решение всех разногласий и найти пути для установления прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал Азербайджан и Армению удвоить усилия, чтобы найти решение всех остающихся разногласий и способствовать установлению прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом Тини Кокс заявил на заседании осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Он отметил, что недавняя эскалация на границе Азербайджана с Арменией негативно повлияла на людей.

"Я призываю парламентариев Азербайджана и Армении использовать Ассамблею в качестве площадки для обсуждения острых и важных тем путем диалога",- добавил президент ПАСЕ.