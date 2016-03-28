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    Президент ПАСЕ поприветствовал решение суда об освобождении Интигама Алиева

    Педро Аграмунт: Это правильный шаг

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт поприветствовал решение суда об освобождении Интигама Алиева. 

    Как сообщает Report, об этом П.Аграмунт написал на своей странице в Twitter.

    "Я приветствую освобождение правозащитника. Это правильный шаг. Судебная система Азербайджана всегда действует с подлинной независимостью", - заявил Аграмунт. 

    Сегодня в Верховном суде состоялся процесс по дополнительному кассационному протесту генерального прокурора Закира Гаралова в связи с суровостью судебного решения в отношении председателя Общества правового просвещения Интигама Алиева, находящегося под арестом. Согласно решению суда, И.Алиев был отпущен на свободу с условным сроком в 5 лет.

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